Attualità

Rapina choc in gioielleria centro commerciale Casal Bertone, dipendenti minacciate con pistola

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Con i volti coperti e la pistola in pugno, hanno fatto irruzione nella gioielleria 'Blue Spirit' all'interno del centro commerciale Casal Bertone, pochi minuti dopo l'apertura. Mentre uno minacciava entrambe le dipendenti, il complice portava via i gioielli dal bancone. Con la borsa piena di bracciali, orologi e altri preziosi, il cui valore non è stato ancora quantificato, i due rapinatori sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. E' successo ieri mattina, a un mese di distanza dalla violenta rapina messa a segno in un'altra gioielleria all'interno di un centro commerciale, Euroma 2. Sul posto, impegnati nei rilievi, gli agenti delle Volanti. Al vaglio, le telecamere di videosorveglianza del negozio e del centro commerciale. Le due dipendenti, entrambe sentite dagli investigatori, non sono state ferite.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 23 Maggio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Energia, Marangoni (Althesys): “Serviranno ingegneri elettrici e giuristi”

13 minuti fa

Energia, Piunti (Conou): “Chimico tra mestieri strategici del futuro”

23 minuti fa

Cadavere sul bagnasciuga a Ostia, indagini in corso

51 minuti fa

Roland Garros, Fils salta il torneo per infortunio

51 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio