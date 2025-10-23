Attualità

Rapid Vienna-Fiorentina 0-3, Pioli cala il tris con Dzeko e Gudmundsson

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – La Fiorentina batte 3-0 il Rapid Vienna oggi, giovedì 23 ottobre, in un match della seconda giornata della 'fase campionato' di Conference League disputato all'Allianz Stadion della capitale austriaca. I gol dei viola portano la firma di Ndour al 9', Dzeko al 48' e Gudmundsson all'89'.  La squadra di Pioli è in vetta alla classifica di Conference League a punteggio pieno con 6 punti, quella di Stoeger resta invece ferma a zero.   
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 23 Ottobre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Il principe Andrea in cerca di dimora, potrebbe andare al castello di Carbisdale

57 minuti fa

MotoGp, prove libere e prequalifiche in Malesia: orari e dove vederle in tv

1 ora fa

Roma, è morto il 27enne vittima di un agguato a maggio su via Ostiense a Vitinia

2 ore fa

Lituania: “Velivoli militari russi hanno violato il nostro spazio aereo”

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio