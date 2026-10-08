Rapaccioli (Sobi Italia): “Rare Means Care una luce su malattie renali rare”

(Adnkronos) – "Questa campagna rappresenta l'impegno di Sobi Italia nelle malattie rare. Oggi il nostro desiderio è dare visibilità a un'area che riteniamo ancora poco conosciuta: le malattie renali rare e croniche, come la C3G (Glomerulopatia da C3) e IC-MPGN primaria. L'obiettivo non è solo parlare della patologia, ma soprattutto raccontare l'impatto e il carico che queste malattie comportano per i pazienti e per i loro caregiver". Così Carla Rapaccioli, Community Engagement & Communication Head Sobi Italia, oggi alla presentazione della nuova e imponente installazione di Rare Means Care, nel cuore di CityLife a Milano. Dall’8 all’11 ottobre, l’iniziativa della farmaceutica invita i cittadini a fermarsi e 'guardare da vicino' le storie di chi convive con la C3G e la IC-MPGN primaria (glomerulonefrite membranoproliferativa primaria mediata da immunocomplessi), due malattie renali croniche e rare. "Oggi non siamo qui solo per parlare della patologia, ma soprattutto per condividere e far comprendere l'impatto che hanno sulla vita dei pazienti e delle loro famiglie. Un impatto che si può scoprire facendo un passo avanti e avvicinandosi a questa installazione: guardando attraverso gli spioncini si trovano tre storie, diverse tra loro ma unite da un unico obiettivo comune, poter volgere lo sguardo al futuro con una prospettiva diversa, più favorevole, e con una migliore qualità della vita" ha poi concluso.

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Pubblicato il 8 Ottobre 2026