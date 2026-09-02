Ranucci, Unirai: “Innocenzi non giornalista, perché faceva importanti inchieste a Report?”

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"Non risulta che Giulia Innocenzi sia iscritta all'albo dei giornalisti nell'elenco dei professionisti, né in quello dei pubblicisti". E' un passaggio della nota del sindacato Unirati-Figec in relazione alla vicenda Report, dopo la rimozione di Sigfrido Ranucci dalla conduzione del programma Rai. "Unirai-Figec in merito alla richiesta del collega Sigfrido Ranucci di intervenire sulle notizie riportate dal quotidiano Il Domani, relative ad un reportage della collega Giulia Presutti, ribadisce che il sindacato è intervenuto per stigmatizzare le parole offensive rivolte da Ranucci, che – lo ricordiamo – è vicedirettore e quindi un dirigente, alla collega, sua collaboratrice e, quindi, soggetto debole. Unirai difende la categoria", afferma Unirai. Al posto di Ranucci, la Rai ha nominato come conduttori Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. "Ricordiamo, infatti, al collega vicedirettore Ranucci che è stato lui a scegliere la collega Presutti – autrice per l'Associazione di Beppe Giulietti, Articolo 21, e non iscritta a Unirai-Figec- come firma della grande squadra di Report. Ma da quando Presutti è stata designata alla conduzione di Report, da un momento all'altro, Ranucci, improvvisamente, non la ritiene più idonea. Forse il collega Ranucci avrebbe dovuto valutare meglio il lavoro della collega, ben prima di farla entrare nella sua squadra. E lo invitiamo a controllare i curricula di tutti i suoi collaboratori, che ha scelto personalmente per Report. Non risulta, infatti, che Giulia Innocenzi sia iscritta all'albo dei giornalisti nell'elenco dei professionisti, né in quello dei pubblicisti. Essere giornalista professionista è per esempio condizione indispensabile per partecipare ai concorsi Rai e per essere assunti. Come mai Ranucci ha affidato a una collega non professionista importanti inchieste? Come mai l'ha qualificata come giornalista sui siti e social Rai della sua trasmissione, quando non è iscritta all'Albo? Come mai Ranucci ha consentito che Giulia Innocenzi firmasse inchieste senza averne idoneità professionale e quindi responsabilità deontologiche? L'Ordine dei giornalisti non ritiene che sia questo un esercizio abusivo della professione?", chiede Unirai.

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Pubblicato il 2 Settembre 2026