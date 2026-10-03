Ranucci: “Qualcuno ha tentato di accedere nel mio appartamento”

(Adnkronos) – "leri mattina un giornalista di un magazine online e inviato di un programma Rai che da mesi sta conducendo trasmissioni di delegittimazione nei miei confronti, per accedere nell'appartamento nella mia disponibilità, avrebbe fornito false generalità e avrebbe spinto l'ignara donna delle pulizie a mentire e a suonare agli altri inquilini del condominio pur di entrare. Fatto che ha creato allarme tra i condomini. Il sedicente giornalista avrebbe anche chiesto informazioni sulle varie entrate e uscite dell'immobile, che la donna si è rifiutata di fornire". Lo scrive sui social il giornalista Sigfrido Ranucci. "Successivamente un inquilino, preoccupato di quello che stava accadendo, ha scoperto due soggetti, un uomo munito di zainetto e una donna dal dialetto campano, appostati sul pianerottolo, davanti alla porta dell'appartamento. A giustificazione i due, in evidente imbarazzo, avrebbero detto di essere addetti alle pulizie, ma si trattava di un falso. Sul misterioso e inquietante episodio stanno indagando i carabinieri per il reato di violazione di domicilio. Gli inquirenti hanno già raccolto le testimonianze di diverse persone e acquisito le telecamere. Il fatto è stato ieri anticipato da @lettera43web", conclude Ranucci.

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Pubblicato il 3 Ottobre 2026