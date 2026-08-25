Ranucci: “Non mi faranno restare a Report, andare in altre testate Rai è passo indietro”

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"Restare a Report? Non credo sia questa l'intenzione" della Rai. "Non è la prima volta che tentano di mandarmi via. Un eventuale ridimensionamento o uno spostamento ad altre testate della Rai per me sarebbe un tornare indietro". Sigfrido Ranucci, risponde alle domande dei giornalisti a Cerveteri prima della tappa del suo tour "Diario di un trapezista". "Se sposti Sigfrido Ranucci" da Report "perché non lo ritieni consono per una trasmissione d'inchiesta, che fai, vai a formare altri 100 Sigfrido Ranucci per poi spostarli dopo che li hai formati? Non ha senso", dice il giornalista. Sul futuro in Rai, proprio nei giorni in cui l’azienda discute sul suo ruolo, Ranucci osserva: "Vediamo quali sono le offerte che faranno e farò le mie valutazioni, certo non torno indietro dopo la mia storia, lo devo alla mia famiglia e a tutto quello che ha dovuto subire, compresa la bomba sotto casa". E su cosa ci possa essere meglio di Report, Ranucci chiosa con ironia: "Forse c’è uno spazio informativo dentro Sanremo? Però la vedo dura". "Non è la prima volta che tentano di mandarmi via. Hanno chiesto il mio licenziamento nel 2000 quando ritrovai l'intervista di Borsellino. Hanno tentato di farlo con l'inchiesta su Fallujah nel 2005, poi con la storia dell'Autogrill e adesso ci riprovano", aggiunge. L'addio a Report appare scontato. "La squadra di Report è composta da persone che hanno mostrato la loro lealtà nei pezzi e nelle inchieste. Non è importante la lealtà nei miei confronti, è importante la lealtà nei confronti del pubblico e della trasmissione", dice. Le proposte di nuovo incarico che la Rai proporrà al giornalista, in alternativa alla attuale vicedirezione 'ad personam' degli Approfondimenti avranno – a quanto apprende l'Adnkronos – un unico comune denominatore: il ritorno in una testata giornalistica. Ma non è chiaro se il ruolo che verrà offerto a Ranucci sarà, come quello attuale, 'ad personam' o operativo. Proprio in queste ore l'ad Giampaolo Rossi sta lavorando alla definizione delle tre proposte, con le direzioni aziendali interessate e con l'ufficio legale. Il giornalista ha lavorato in passato, oltre che a Rai3, a Rai International e a Rai News. Nel 1997, è stato infatti assunto in Rai come redattore presso Rai International. Nel 1999 è stato assegnato a Rai News 24 dove, nel 2001, è stato nominato inviato speciale. Dal 2006 è passato a Rai 3, dove ha iniziato a collaborare con 'Report', in qualità di autore (dal 2013 ha ottenuto la carica di capo redattore), diventandone poi conduttore nel dicembre 2016 dopo l'addio di Milena Gabanelli. Nell'ottobre 2020 è stato nominato responsabile, in qualità di vice direttore, dell'unità organizzativa "Informazione, ReportLab" della Direzione Rai 3, destinata alla formazione di giovani giornalisti d'inchiesta. Poi, dal febbraio 2022, ha ottenuto la qualifica di vice direttore 'ad personam' della Direzione Approfondimento, mantenendo transitoriamente (nel passaggio aziendale dall'organizzazione in direzioni di rete a direzioni di genere) l'incarico nella Direzione Rai 3 fino a giugno 2022.

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Pubblicato il 25 Agosto 2026