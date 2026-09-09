Ranucci: “Non mi candido, do più fastidio come conduttore di Report. Chat segrete? Non ci sono”

(Adnkronos) – "Non sono qui per fare politica, non mi candido. Sono il conduttore di Report, do più fastidio come conduttore e voglio fare il conduttore di Report. Se non faccio questo farò qualcosa da qualche altra parte. Non sono un leader del centrosinistra, vengo qui a presentare il mio libro". Così Sigfrido Ranucci, presente alla festa nazionale di Avs a Roma. A chi gli domanda se ci sia la possibilità di un reintegro a Report, il giornalista risponde: "La possibilità c’è". Dopo le accuse sulle chat su Signal tra Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola, il giornalista, intercettato dai cronisti alla festa nazionale di Avs a Roma, ha replicato: "Non ci sono chat segrete, sono tutte cazzate. Sono intercettato da più di un anno come tutte le persone che mi sono vicine". La Procura di Roma ha intanto avviato l’iter per l’estradizione di Gomes Tavares, al momento latitante in Africa e accusato di aver avuto il ruolo di intermediario tra Valter Lavitola e la banda che ha materialmente eseguito l’attentato davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci, avvenuto a ottobre 2025. Un passaggio necessario è la traduzione degli atti in francese, che si sta completando, per poi inviare una rogatoria internazionale in vista della richiesta di estradizione. Per quanto riguarda l’inchiesta, i magistrati capitolini a quanto si apprende non intendono per il momento convocare in Procura l’ex moglie di Lavitola che si è detta pronta a raccontare agli inquirenti i fatti a sua conoscenza.

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Pubblicato il 9 Settembre 2026