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Ranucci, Milena Gabanelli: “Cambio alla conduzione? Lunga vita a Report”

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(Adnkronos) – La Rai ha scelto due nuovi conduttori per la trasmissione 'Report'? "Lunga vita a 'Report'". Risponde così Milena Gabanelli, raggiunta al telefono dall'Adnkronos per un commento sulla nuova doppia conduzione di 'Report' scelta dalla Rai e annunciata nel pomeriggio di oggi, costituita dalla coppia Giulia Presutti – Daniele Piervincenzi. Una risposta semplice e laconica quella della conduttrice che lanciò la trasmissione nel 1997 e la condusse fino al 2016, prima che le succedesse Sigfrido Ranucci. Gabanelli non aggiunge null'altro sul cambio al timone del programma di inchiesta. 
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 28 Agosto 2026

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