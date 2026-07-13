Ranucci: “Con replica ‘Report’ Raiplay prima nei Trend Topic per la prima volta nella storia”

(Adnkronos) – "Oltre 2,6 milioni di follower, solo su Facebook ha visto il post sulla sospensione delle repliche, di cui 1,6 milioni si tratta di follower non abituali. Ma il dato incredibile è che oltre il 37% sono giovani dai 18 ai 35 anni. Mentre il post sulla denuncia di Fdi contro di me ha raccolto 1,4 milioni di visualizzazioni, con oltre il 30% sotto i 30 anni". Lo scrive su Facebook Sigfrido Ranucci, in un post dal titolo 'I numeri della presunta solitudine di Report'. "Mentre grande risultato ha raccolto l'iniziativa di lanciare le repliche sui social, ne ha beneficiato RaiPlay, che è risultata per la prima volta nella sua storia prima nei Trending Topic dove è entrata anche #giulemanidareport – aggiunge il conduttore di 'Report' – Mentre, a proposito di solitudine, l'appuntamento con il mio #DiarioDiUnTrapezista e a il 20 luglio a Viterbo, dove è registrato il tutto esaurito".

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Pubblicato il 13 Luglio 2026