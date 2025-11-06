Rangers-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Attualità

(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Europa League. Il club giallorosso vola oggi, giovedì 6 novembre, in Scozia per sfidare Rangers Glasgow – in diretta tv e streaming – nella quarta giornata della seconda competizione europea. La squadra di Gasperini, reduce dalla sconfitta per 1-0 di San Siro con il Milan nell'ultima giornata di Serie A, vuole invertire la rotta in Europa. Dopo la vittoria dell'esordio con il Nizza infatti, sono arrivate due sconfitte consecutive, entrambe all'Olimpico, prima contro il Lille e poi con il Viktoria Plzen, che hanno lasciato la Roma al 23esimo posto, appena dentro la zona playoff, a quota 3 punti.  La sfida tra Rangers e Roma è in programma oggi, giovedì 6 novembre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 
Rangers (3-4-2-1): Butland; Djiga, Cornelius, Souttar, Aarons; Barron, Raskin, Meghoma, Moore; Danilo, Chermiti. All. Rohl 
Roma (3-4-2-1): Svilar; Ndicka, Mancini, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Gasperini  Rangers-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.  
