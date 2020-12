Ralph, l’uomo più veloce del mondo

Nel 1912, alla 500 miglia di Indianapolis, dopo aver guidato la corsa per 196 giri, a due giri dal termine incorse in un’avaria: lo sterzo non rispondeva più. Costretto a fermarsi, con l’aiuto del suo meccanico (all’epoca quella del meccanico era presenza fissa accanto al pilota – vedi immagine) spinse a mano l’auto fino alla linea del traguardo pur di essere comunque classificato. Si rifece tre anni dopo arrivando primo alla stessa gara(ad oggi si tratta dell’unica vittoria di un italiano a Indianapolis).Il 12 febbraio 1919 a Daytona Beach al volante di una Packard 905 (motore V12) stabilì il record mondiale assoluto di velocità toccando le 149,87 miglia orarie, pari a oltre 241 km/h, velocità mai raggiunta a quel tempo nemmeno dal più veloce degli aerei. Fu campione d’America e del Canada per ben tre volte.Al termine della carriera aveva conseguito 2557 vittorie su 2889 gare. Fu un mito anche per Enzo Ferrari. Che pilota Ralph De Palma. Nato in Puglia, a Biccari, il 19 dicembre 1882, all’età di dieci anni De Palma emigrò negli USA, da cui non si sposto più, morendovi il 31 marzo 1956. Dopo aver praticato con successo ciclismo e motociclismo, De palma esordì nell’automobilismo che non era più un ragazzino; nel 1908 aveva già ventisei anni. Seppe però bruciare le tappe (è il caso di dirlo) arrivando ad essere conteso dalle più prestigiose case automobilistiche del tempo: Fiat, Mercedes-Benz, Miller, Ballot e Packard. Per milioni di statunitensi fu il primo ‘eroe dello sport’. Biccari non ha dimenticato questo suo figlio. Il 2 luglio 2013, dietro iniziativa del giornalista Maurizio De Tullio, autore della prima monografia italiana dedicata a De Palma, è stato attivato con il Comune di Biccari e presso la sede della Provincia di Foggia, un Comitato Promotore per le celebrazioni di Ralph De Palma. Il Comitato ha dato vita a numerose iniziative commemorative, come la Mostra Documentaria Permanente, la realizzazione di un busto ad opera di Fabio Casiero, l’attivazione del sito internet, l’intestazione del campo sportivo di Biccari e la celebrazione nella primavera del 2015 del centenario della storica vittoria nella 500 Miglia di Indianapolis. Ma non solo a Biccari ci si ricorda di Ralph De Palma. Per esempio porta il suo nome il Moto Club che gestisce l’Autodromo del Levante di Binetto; ancora nella stessa struttura la sala-stampa è dedicata al pilota di Biccari.Ralph De Palma, infine, fa parte della Automotive Hall of Fame dal 1973, del NIASHF National Italian American Sports Hall of Fame dal 1981 e della International Motorsports Hall of Fame dal 1991.

Italo Interesse

