Rally Porta del Gargano, a Vieste si decide il primato della Coppa Aci

Vieste si prepara ad accogliere il grande spettacolo del motorsport con il 16° Rally Porta del Gargano – 6° Trofeo Città di Vieste, in programma dal 16 al 18 ottobre. La gara chiuderà la Coppa Aci Rally 2026 Zona 8, con il titolo ancora in palio tra il frusinate Emanuele Giannetti e il molisano Riccardo Di Iuorio, entrambi su Skoda Fabia RS Rally2 e separati da appena sette punti. I dettagli della manifestazione saranno illustrati nella conferenza stampa di presentazione prevista per mercoledì, appuntamento dedicato al programma, ai protagonisti e alle novità dell’evento. Organizzata dall’ASD Piloti Sipontini, la competizione attraverserà Vieste, Peschici, Rodi Garganico, con passaggio a San Menaio, e Vico del Gargano. Il percorso misura complessivamente 264,65 chilometri, di cui 66,04 di prove speciali distribuite su 11 tratti cronometrati. Le iscrizioni si sono chiuse lunedì alla mezzanotte. Venerdì 16 sono previste le verifiche tecnico-sportive. Sabato mattina, dalle 9.30 alle 13, spazio allo shakedown sulla strada Passo dell’Arciprete, alle porte di Vieste. La partenza ufficiale sarà data sabato alle 16 da Marina Piccola. Alle 16.15 scatterà la prova spettacolo di 2,2 chilometri al porto turistico, visibile dalla tribuna naturale di Lungomare Europa. Dopo due passaggi, il rientro serale è previsto alle 19. Domenica 18 ottobre la gara ripartirà alle 9, con due tornate sulle prove tra Peschici, Rodi Garganico, San Menaio e Vico del Gargano. L’arrivo finale a Vieste è atteso alle 18.30. Tra i protagonisti anche Davide Porta, al via su Skoda Fabia RS Rally2, e Giuseppe Bergantino, pilota di Manfredonia che punta a prolungare la serie di cinque vittorie consecutive nella gara garganica. In palio anche le qualificazioni alla Finale Nazionale di metà novembre, in un appuntamento che coniuga sport, spettacolo e promozione del territorio.



Pubblicato il 14 Ottobre 2026