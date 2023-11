Rai, via Asiago pentita: “Aridatece Fiorello”

(Adnkronos) – Molti rimpianti e qualche rammarico, soprattutto la speranza che Fiorello con 'Viva Rai2!' possa ritornare in via Asiago. Concordano la maggior parte dei locali dello storico quartiere romano a pochi passi dalla Rai di viale Mazzini per un dietro-front del grande showman in quell'enclave dove è nato il fortunato morning show. Non ha dubbi la Caffetteria Montello, dove Fiorello ogni mattina faceva colazione con caffè doppio e cornetto integrale. "Fiorello con la sua band portava allegria, mi dispiace non vederlo più – ha raccontato all'Adnkronos il barista Giancarlo -. Ora tutto è ritornato come prima, c'è una certa malinconia… Purtroppo è un quartiere popolato da persone anziane e un po' tristi. Però meglio la presenza di Fiorello con il suo programma che realizzare, per esempio, negli spazi un mercato generale. Comunque lo scriva – aggiunge -. Noi lo aspettiamo". Alessio, responsabile di 'Mi garba il Caffè' in via Oslavia ha aggiunto: "Anche a noi dispiace che il programma non vada più in diretta dal nostro quartiere. C'era vita, era un quartiere popolato non solo da curiosi, ma anche da persone che si organizzavano per venire a Roma da tutta Italia per questa occasione. Ci si divertiva, si cominciava la giornata con il buonumore. Però comprendo il malcontento e il disagio di chi abitava di fronte al glass. Forse il brusio, le prove, i rumori incessanti avrebbero infastidito pure me – ha proseguito -. Mi auguro che Fiorello con la sua band ritorni per riportare un po' di movimento e di vita e magari lo aspetto per un caffè". Poche le voci contro. Dal Bar Tiberti si leva un semplice commento: "Sinceramente quando Fiorello ci ha lasciati nu' me so messo a piagne". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 17 Novembre 2023