Rai riduce la durata di ‘Affari tuoi’: “Decisione presa per rispetto del pubblico”

'Affari Tuoi' riduce la sua durata per consentire alla prima serata di Rai1 di iniziare prima. Lo annuncia il direttore dell'Intrattenimento Prime Time, Williams Di Liberatore, spiegando la decisione come una scelta "esclusivamente orientata al rispetto dei telespettatori". "Per consentire una partenza adeguata della programmazione di prima serata – spiega Di Liberatore – ho deciso di tagliare alcuni minuti al programma 'Affari Tuoi', in modo da ottimizzare l'inizio dei programmi di prime time". Una scelta, precisa il direttore, "che abbiamo iniziato ad adottare in parte già nella settimana passata e che stiamo perfezionando in questi giorni". Si tratta di "una decisione esclusivamente orientata al rispetto dei telespettatori al fine di poter godere della programmazione in orari più accessibili a tutti”. La riduzione del minuto non sarà fissa, ma flessibile. "Naturalmente – sottolinea Di Liberatore – è una ottimizzazione fatta sulla base delle serate e della lunghezza dei programmi che seguono e che precedono 'Affari tuoi', cercando di non penalizzare di molto la performance degli ascolti. Spero che tale decisione possa essere funzionale ad adottare meccanismi virtuosi, anche da parte degli altri editori, per consentire di anticipare ulteriormente tutti lo start delle prime serate nel rispetto del pubblico”.

Pubblicato il 27 Ottobre 2025