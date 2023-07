Rai, Pd solleva il caso Saviano in Antimafia

(Adnkronos) – Il deputato del Partito democratico Walter Verini ha sollevato, a nome del gruppo dem, il caso Saviano davanti alla Commissione parlamentare Antimafia prima dell'inizio dell'audizione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, Roberto Rossi, prevista oggi. "La defenestrazione di Saviano dalla Rai non è l'uscita di un qualsiasi giornalista – ha detto Verini -, ha un significato inquietante e pensiamo che l'Antimafia, per il profilo, la storia, il ruolo di Saviano, se ne debba occupare". "Chiediamo, come gruppo Pd, che si discuta dell'argomento, pensiamo che questo tema debba interessare questa Commissione", ha continuato. La presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo ha proposto ai colleghi di affrontare il tema "in Ufficio di presidenza" nella giornata di martedì. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Luglio 2023