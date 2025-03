Rai, Floridia: “Se prosegue stallo in Vigilanza farò appello a Mattarella”

(Adnkronos) – "L''Annuario della tv italiana conferma che siamo nel pieno di una trasformazione profonda. È in corso una rivoluzione che tocca direttamente la democrazia, perché senza una corretta informazione il sistema democratico non può esistere. Oggi i social sono spesso una foresta senza regole, dominata dalla legge del più forte, mentre una nuova popolazione digitale si informa con strumenti che vanno ben oltre la televisione tradizionale. Sono temi cruciali, e per questo è fondamentale discuterne in Parlamento. La Vigilanza Rai può diventare un laboratorio di grande riflessione, ma serve un dibattito serio sul ruolo del servizio pubblico nell'era digitale. Una riforma della Rai è necessaria per garantire risorse certe e un'informazione libera e pluralista. Eppure, la maggioranza ha deciso di non affrontare questa riforma. Ho utilizzato ogni strumento per sbloccare la Commissione di Vigilanza, ma tutto è fermo. Se la situazione non cambia, mi rivolgerò al Presidente della Repubblica". Così la presidente della commissione di vigilanza Rai Barbara Floridia intervenendo alla presentazione dell’Annuario della tv italiana 'Multipolarità. Televisione e streaming verso il mercato maturo'. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 25 Marzo 2025