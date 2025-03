Rai, arrivati curricula: domani 12 nomine in Cda

(Adnkronos) – Come da previsioni della vigilia, sono arrivati ai consiglieri d'amministrazione Rai i curricula propedeutici alle nomine che verranno proposte domani dall'ad Giampaolo Rossi nella seduta del Cda della Rai. Il voto interesserà – a quanto apprende l'Adnkronos – quattro testate e altre otto direzioni. Come da anticipazioni della vigilia verranno proposti: Paolo Petrecca per Rai Sport (in quota Fratelli d'Italia), al suo posto per RaiNews24 Federico Zurzolo (in quota Forza Italia), per la Tgr Roberto Pacchetti (in quota Lega), per il Tg3 Pierluca Terzulli (vicino ai Dem). Inoltre sono in programma altre otto nomine ad altrettante direzioni: Stefano Coletta alla nuova direzione Coordinamento Generi, Williams Di Liberatore all'Intrattenimento di Prime time (al posto di Marcello Ciannamea), Fabrizio Zappi alla direzione Cultura ed Educational (al posto di Silvia Calandrelli), Maurizio Imbriale alla Distribuzione (al posto di Coletta), Luigi Del Plavignano a Rai Documentari (al posto di Zappi), Marcello Ciannamea alla direzione Contenuti Digitali e Transmediali (al posto di Imbriale), Roberto Genovesi alla direzione Rai Kids (al posto di Luca Milano che va in pensione) e Maria Rita Grieco alla direzione Offerta Estero Rai (al posto di Fabrizio Ferragni andato in pensione). Il voto del cda è obbligatorio e vincolante sulle testate, obbligatorio ma non vincolante sulle altre direzioni. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Marzo 2025