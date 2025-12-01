Attualità

Rai 1, Barbara D’Urso: “Io alla conduzione di ‘Surprise Surprise’? Mi piacerebbe”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Barbara D'Urso alla conduzione del nuovo programma di Rai 1 'Surprise Surprise'? Parlando con Mara Venier a 'Domenica In', la conduttrice ha spiegato di non avere avuto notizie a riguardo ma che le piacerebbe molto. "Questo programma di cui si parla, si chiama 'Surprise Surprise', credo sia nei palinsesti, – ha spiegato – ma è già successo l’anno scorso e qualcuno ha dato la notizia che io l’avrei fatto e improvvisamente in un giorno è sparito. Quindi, adesso è di nuovo nei palinsesti ma io non ne so nulla. Ma certo che mi piacerebbe!".  'Surprise Surprise' dovrebbe andare in onda all'inizio del 2026, il venerdì in prima serata. Voci darebbero Barbara D'Urso in procinto di approdare su Rai1, dopo la partecipazione a 'Ballando con le stelle', come conduttrice di questo programma.  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 1 Dicembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Reumatologia, Silvia Tonolo confermata presidente Anmar

6 minuti fa

Agricoltura, Bollati (Davines): “Crediamo in una filiera più sostenibile, circolare e biodiversa”

7 minuti fa

Philip Morris Italia, cambio al vertice delle relazioni esterne

9 minuti fa

Sanremo, per i bookies Sisal Fedez-Masini favoriti per la vittoria

12 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio