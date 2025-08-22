Ragusa, tragedia in azienda agricola: 15enne travolto e ucciso da trattore

(Adnkronos) – Tragedia a Ragusa dove un ragazzo di 15 anni, Andrea P., è morto in un drammatico incidente nell'azienda agricola del padre. Il suo corpo senza vita è stato trovato in contrada San Gimino, al confine con Chiaramonte Gulfi. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane sarebbe stato travolto da un trattore rimanendo schiacciato. Da comprendere, ancora, chi fosse alla guida del mezzo. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e a causa delle condizioni drammatiche del giovane è stato richiesto l'intervento di un elisoccorso del 118. Per il ragazzo, però, non c'è stato nulla da fare. Sulla vicenda indagano i carabinieri. "Siamo sconvolti, è una tragedia che ci lascia sgomenti. L'intera comunità è sotto choc ed è vicina alla famiglia", dice all'Adnkronos il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Agosto 2025