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Rago (Lum): “Il sistema delle università non statali è in forte crescita”

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(Adnkronos) – “Il sistema delle università non statali è in forte crescita e rappresenta oggi circa il 30% del panorama universitario italiano complessivo: non si tratta più di una realtà di nicchia, ma di un comparto di notevole peso in grado di offrire un contributo rilevante al sistema nazionale della formazione e della ricerca”. Lo ha detto Antonella Rago, direttrice generale dell’Università Lum Giuseppe Degennaro e rappresentante delle università non statali all’interno del Codau, intervistata in occasione della riunione della Giunta dell’Associazione, ospitata dall’Università Campus Bio-Medico di Roma. 

Rago ha richiamato il contributo delle università non statali alla formazione e alla ricerca, sottolineando il ruolo del comparto nello sviluppo del sistema universitario nazionale. Si tratta, ha spiegato, di un contributo che si realizza “sia attraverso la formazione di professionalità di eccellenza per il futuro, sia mediante progetti di ricerca ricchi e strutturati”. La rappresentante delle università non statali ha inoltre indicato nella collaborazione tra gli atenei uno degli obiettivi da perseguire all’interno del Codau. “Il nostro obiettivo è consolidare ulteriormente queste relazioni, costruire un network solido ed essere competitivi mettendo a fattor comune le nostre buone pratiche a beneficio dell’intero sistema universitario nazionale”, ha concluso Rago. 

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Pubblicato il 22 Ottobre 2026

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