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Ragazzo colpito da fulmine su Monte Livata, condizioni stazionarie: prognosi resta riservata

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(Adnkronos) – A quanto si apprende sono stazionarie le condizioni del ragazzo di 16 anni ricoverato ieri nella Terapia intensiva pediatrica del Policlinico Gemelli dopo essere stato colpito da un fulmine sul Monte Livata.  Il personale sanitario sta attuando i protocolli terapeutici previsti in questi casi e la prognosi resta riservata.  
Il giovane era insieme a un gruppo scout che stava trascorrendo una settimana in un campo attrezzato ed è stato raggiunto dal fulmine mentre, insieme ad altri due ragazzi, stava recuperando l'attrezzatura rimasta vicino a un albero. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Agosto 2026

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