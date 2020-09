“Ragazzi costretti in piedi o impossibilitati a salire sui bus”

“Il Covid-19 torna a far paura, eppure pare che nessuno abbia pensato a tutelare gli studenti che raggiungono le scuole con le corse degli autobus a loro dedicate: accade in provincia di Foggia, dove oltre centocinquanta studenti giungono ogni mattina a Manfredonia da Mattinata senza che siano stati potenziati i servizi di trasporto”. Lo dichiara in una nota il consigliere regionale pugliese di Forza Italia Giandiego Gatta. “Gli autobus della Cotrap, che gestisce il servizio, sono esattamente gli stessi degli anni passati. Tre da Mattinata e uno da Vieste. Un numero cosi’ esiguo di mezzi da costringere tanti ragazzi a restare in piedi e spesso, al ritorno da scuola, da impedire persino di salirci”, prosegue ed evidenzia che “il distanziamento sociale non puo’ essere un optional e mitigare il rischio a bordo dei mezzi pubblici e’ doveroso: le conseguenze potrebbero essere gravissime. Mi auguro che la Regione intervenga, potenziando ragionevolmente il numero di autobus a disposizione a tutela della salute dei nostri ragazzi e delle loro famiglie”, conclude Gatta.

Condividi sui Social!