Raffreddori e malanni improvvisi, cos’è il nostro patobionte e perché si ‘risveglia’

(Adnkronos) – Con l’arrivo dei primi freddi e degli sbalzi termici tipici delle stagioni di transito, il copione sembra sempre lo stesso: inizia con un pizzicore in gola, prosegue con una tosse secca e fastidiosa, e subito scatta il dilemma. “Da un lato ci viene giustamente ricordato che si tratta quasi sempre di forme virali, contro le quali gli antibiotici sono del tutto inutili. Dall’altro, però, c’è l’esperienza quotidiana di chi vede quel malessere trascinarsi per giorni, trasformarsi in catarro denso e cedere solo dopo una terapia antibiotica mirata. Com’è possibile questa apparente contraddizione? La risposta risiede in ciò che accade dietro le quinte delle nostre mucose respiratorie. Il virus, spesso, è soltanto colui che apre la breccia. L’infezione virale, complice il brusco calo termico che paralizza temporaneamente le ciglia vibratili dei bronchi e indebolisce le difese locali, spiana la strada a un secondo fenomeno: il ‘risveglio’ dei patobionti”. A fare il punto per l’Adnkronos Salute è l’immunologo Mauro Minelli che, nel suo ultimo libro ‘Codice vita’ (Armando Curcio Editore) in uscita a dicembre, dedica al patobionte un focus.

“Si tratta di batteri che normalmente vivono in perfetto equilibrio e in silenzio sulle nostre mucose, ma che, trovando il terreno improvvisamente sguarnito e infiammato, cambiano volto, si moltiplicano e innescano una sovrainfezione batterica secondaria. È in questa seconda fase che il quadro clinico cambia e l’antibiotico diventa necessario per spegnere un focolaio che, ormai, non è più solo virale – spiega Minelli, professore all’università Lum Giuseppe Degennaro – Comprendere questo passaggio a due tempi non significa affatto legittimare l’uso dell’antibiotico al primo colpo di tosse”, precisa. “Al contrario, impone di abbandonare definitivamente il fai-da-te per affidarsi a una valutazione clinica competente, capace di distinguere il momento in cui l’organismo sta ancora gestendo un’infiammazione virale da quello in cui è subentrato un patobionte. Assumere un antibiotico troppo presto o a sproposito non solo non accelera la guarigione, ma devasta il microbiota intestinale, indebolendo proprio quella centrale immunitaria da cui dipende la nostra capacità di difenderci”.

Ed è proprio qui che si gioca la vera partita della prevenzione e del recupero: “Lungo l’asse intestino-polmone, l’autostrada immunologica che mette in comunicazione diretta l’apparato digerente con l’albero respiratorio. Attraverso la probiomica di precisione, e l’impiego mirato di ceppi selezionati, è possibile ‘addestrare’ il sistema immunitario direttamente nell’intestino – descrive l’immunologo – Da questo quartier generale partono cellule sentinella che migrano verso i bronchi, stimolando la produzione di immunoglobuline A secretorie (sIgA): veri e propri scudi anticorpali che sigillano le mucose respiratorie, impedendo ai patobionti di prendere il sopravvento dopo il passaggio del virus e spezzando, finalmente, il circolo vizioso delle ricadute stagionali”, conclude Minelli.

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Pubblicato il 18 Novembre 2026