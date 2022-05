Raffaele Guastamacchio si racconta

Venerdì 13 maggio 2022, alle ore 18 presso la Sala “Rosa del Vento” della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, in via Arpi 152, sarà presentato il volume autobiografico “Mi racconto” dell’artista Raffaele Guastamacchio, uno dei decani del mondo delle arti visive di Capitanata. In questo volume Guastamacchio ha raccolto cinquant’anni di attività artistica, nel corso dei quali ha affiancato alla sua ricerca pittorica, la ricerca sperimentale dal campo della grafica fino alla scrittura di componimenti poetici. Proprio a Guastamacchio, nel 2015, la Fondazione ha dedicato la mostra “D’incanto”, allestimento particolare, curato dai critici ed esperti d’arte Angelo Calabrese e Gaetano Cristino, con protagoniste le opere dell’artista realizzate con colori luminescenti e sottoposte ai giochi cromatici della lampada di Wood. Alla presentazione prenderanno parte il presidente della Fondazione, Aldo Ligustro, il consigliere d’amministrazione e critico d’arte Gianfranco Piemontese, il giornalista Duilio Paiano e la poetessa Rosa D’Onofrio. Sarà presente l’artista. Durante la serata la poetessa Rosa D’Onofrio declamerà alcune liriche composte dal maestro Guastamacchio.L’ingresso in sala “Rosa del Vento” è libero e gratuito senza prenotazione.

