Raf protagonista del concerto di Ferragosto con quarant’anni di successi

Sarà una notte costruita intorno a canzoni che hanno attraversato più generazioni, da “Self Control” a “Cosa resterà degli anni ’80”, da “Il battito animale” a “Infinito”, fino alla produzione più recente. Foggia affida a Raf il tradizionale concerto di Ferragosto in piazza Cavour, appuntamento di punta del cartellone estivo comunale che il 15 agosto porterà sul palco, dalle 22, il cantautore originario di Margherita di Savoia, reduce dalla partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo e atteso in autunno con un nuovo album di inediti.

La tappa foggiana di “Infinito – Estate 2026” avrà anche una particolarità: insieme all’appuntamento di Orbetello del 5 agosto sarà l’unica data del tour organizzato da Friends & Partners con ingresso gratuito. Un’occasione che riporterà Raf in una grande piazza pugliese nell’anno in cui celebra i 25 anni di “Infinito”, uno dei brani più riconoscibili della sua carriera. Per Raffaele Riefoli è una stagione che arriva dopo il tour condiviso con Umberto Tozzi e che lo ha visto tornare anche sul palco dell’Ariston per la 76esima edizione del Festival di Sanremo con “Ora e per sempre”. Una ballad autobiografica scritta insieme al figlio Samuele Riefoli, autore anche della regia del videoclip, che anticipa il disco previsto per il prossimo autunno. Il concerto attraverserà oltre quarant’anni di musica, 14 album in studio e più di 20 milioni di dischi venduti nel mondo. Nella scaletta troveranno posto “Ti pretendo”, “Interminatamente”, “Inevitabile follia”, “Sei la più bella del mondo”, “Stai con me” e “Non è mai un errore”, insieme ai titoli che hanno scandito le diverse stagioni artistiche del cantautore. Spazio anche al presente con “Pazzi Stupidi Ragazzi”, il singolo pubblicato il 29 maggio, e naturalmente con “Ora e per sempre”, il brano portato quest’anno a Sanremo e scritto insieme al figlio.

“Un grandissimo e amatissimo protagonista della nostra scena musicale da decenni, cantautore, autore e compositore raffinato e sensibile, capace di emozionare, coinvolgere, commuovere, di fare sognare e divertire: sono certa che il concerto di Raf sarà molto apprezzato dalle nostre concittadine e dai nostri concittadini e dalle persone che arriveranno da altre città e regioni, che siamo pronti ad accogliere al meglio” spiega la sindaca Maria Aida Episcopo.

“Abbiamo lavorato per proporre alla comunità un artista di qualità assoluta ammirato da più generazioni, nonostante fosse impegnato in un tour in importanti piazze che proseguirà nei più importanti palazzetti nel prossimo autunno. E’ una scelta convinta e ampiamente condivisa, e ringrazio tutte le persone che hanno permesso di garantire a Foggia un evento destinato ad andare ben oltre la serata del prossimo 15 agosto, attraverso un viaggio nel tempo, nei ricordi, in emozioni e suggestioni che sono patrimonio collettivo e personale insieme” le parole dell’assessora alla Cultura Alice Amatore. Il concerto, in programma alle ore 22, sarà preceduto da un djset con speaker alle ore 21.



Pubblicato il 23 Luglio 2026