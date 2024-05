Race for the cure, Lucchetta: “25 anni e non sentirli”

(Adnkronos) – "Venticinque anni e non sentirli. Il sorriso, la voglia di essere presenti e di essere vicini alle donne in rosa per cercare di far sì che una squadra meravigliosa continui a camminare per la lotta per la prevenzione". Così Andrea Lucchetta, ex pallovolista, presente oggi alla Race for the cure a Roma. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Maggio 2024