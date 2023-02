Raccontami Shakespeare’, la versione sovversiva e appassionata di ‘Cercamond’

Si riaccendono le luci sul palco del Teatro della Polvere di Foggia dove, i prossimi sabato e domenica, 18 e 19 febbraio, andrà in scena lo spettacolo ‘Raccontami Shakespeare’, della compagnia ‘Cercamond’ di Napoli.Lo spettacolo è liberamente tratto da ‘Racconti da Shakespeare’ e ispirato alla vita di Charles e Mary Lamb, due personaggi realmente esistiti, autori di una raccolta di racconti in cui i drammi shakespeariani vengono stravolti e riscritti in forma narrativa. La loro opera è sovversiva e appassionata nella sua semplicità: “si azzarda a infilare la penna lì dove nessuno aveva mai osato”, spiegano i protagonisti.Due gli attori in scena, ovvero Andrea Cioffi e Sara Guardascione, che interpretano i due caratteri nati dalle parole dei fratelli Lamb. La drammaturgia e la regia dello spettacolo portano la firma di Cioffi, attore recentemente apprezzato ed applaudito dal pubblico foggiano per l’interpretazione di Luigino Strada, nella commedia ‘Ditegli sempre di Sì’, portata in scena a fine gennaio, al Teatro Giordano, dalla Compagnia di Teatro di Luca de Filippo.“Abbiamo scelto di fare un lavoro di ricerca su due personaggi storici, realmente esistiti, perché partendo dalla loro opera abbiamo tratteggiato dalle loro parole due caratteri moderni e affascinanti, le cui battaglie sociali e artistiche risultano ancora oggi attuali e necessarie”, spiegano i protagonisti. “In un dialogo evocativo e insieme ironico, alternato a momenti di narrazione durante i quali i più celebri personaggi shakespeariani vivono tramite la voce e i sentimenti di due fratelli affettuosi e disperati, ‘differenti’ da chiunque li circondi, e per questo vicini all’intimità di ciascuno di noi, assisteremo a una spietata e comica storia dalle tinte gotiche, che diventa occasione di denuncia contro un sistema educativo antiquato, contro un teatro autoreferenziale, contro una deriva sociale che ha come suo stesso motore la discriminazione del più debole e del diverso”, assicurano.Lo spettacolo andrà in scena i prossimi sabato e domenica, 18 e 19 febbraio, al Teatro della Polvere di via Nicola Parisi, 97. L’ingresso è previsto, per la replica di sabato, alle 20.30 (inizio spettacolo ore 21) e per quella di domenica alle 18.30 (inizio spettacolo ore 19.00).

Condividi sui Social!