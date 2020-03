Raccolta fondi per il reparto intensivo degli Ospedali Riuniti

E’ partita la Raccolta Fondi presso Mercati di Città La Prima, a sostegno del Reparto Terapia Intensiva degli Ospedali Riuniti di Foggia. Ogni cliente, presso le casse dei punti vendita di Foggia, Lucera, Stornara e Orta Nova, potrà contribuire, anche solo con 10 centesimi, per superare insieme questo momento di difficoltà. La Famiglia Giannatempo ha dato il via alla Raccolta donando 15.000 euro, e contribuirà in prima linea ogni giorno con una percentuale sugli incassi per sostenere il nostro Ospedale. “Il Covid-19 sta colpendo duramente il mondo intero, dimostrando a tutti noi quanto siamo vulnerabili” dichiara Luigi Giannatempo (Amministratore Unico del Gruppo La Prima): “è per questo che dobbiamo restare uniti nel combatterlo, con piccoli gesti, come restare a casa. La Raccolta inizia oggi, ma la battaglia contro questo infido nemico della nostra salute non sarà semplice e breve… ed era nostro desiderio renderci partecipi, accanto alla comunità, oltre a far sentire il nostro sostegno e immensa gratitudine all’Organizzazione Sanitaria, che sta combattendo con professionalità, impegno e sacrificio giornaliero questa pandemia, rischiando in prima persona.” Continua Giannatempo: “Non dimentichiamo tutti i collaboratori all’interno dei Supermercati, che in prima linea, contribuiscono a sostenere i cittadini con piccoli gesti quotidiani, per soddisfare le loro esigenze.” Mercati di Città, in questi giorni, sta aiutando i propri clienti a rimanere a casa, grazie al servizio della spesa a domicilio. Non è la prima volta che il Gruppo La Prima, si distingue per le sue iniziative di beneficenza, infatti, da anni sostiene la Fondazione Italiana Telethon e la Lega Italiana Fibrosi-Cistica, grazie ad un analogo sistema di raccolta fondi diventato un vero fiore all’occhiello per la Provincia di Foggia.

Condividi sui Social!