Cronaca

Raccolta differenziata, Foggia ultima in Puglia con il 49%

La Relazione CNEL sui servizi pubblici fotografa il ritardo nella gestione dei rifiuti

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La Capitanata non riesce ancora a differenziare nemmeno la metà dei rifiuti prodotti e rimane l’unica provincia pugliese al di sotto della soglia del 50%, con un ritardo che la separa nettamente dai territori più virtuosi della regione. A fotografare una situazione che continua a pesare sulla gestione del servizio sono i dati contenuti nella Relazione sui Servizi pubblici 2026 del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), elaborati su base ISPRA, che collocano la provincia di Foggia all’ultimo posto in Puglia con una percentuale di raccolta differenziata del 49%, ancora distante dall’obiettivo nazionale del 65%. Il confronto con le altre province rende ancora più evidente il divario. In testa alla graduatoria regionale figura la Bat con il 67,7%, seguita da Bari al 65,5%, Lecce al 64,7%, Brindisi al 61,3% e Taranto al 51,3%. Foggia chiude la classifica, con quasi 19 punti percentuali di distanza dalla prima provincia pugliese e oltre 16 dal Barese. Numeri sui quali interviene il consigliere comunale Pasquale Cataneo, che richiama le responsabilità delle scelte politiche e gestionali compiute negli anni, soffermandosi in particolare sulle differenze tra i servizi assicurati nel capoluogo dauno e quelli garantiti a Bari, entrambi serviti da Amiu Puglia. Una questione che il consigliere sostiene di aver sollevato più volte, sia durante la consiliatura 2014-2019 sia nell’attuale mandato, denunciando costi elevati a fronte di prestazioni ritenute insufficienti.

“I numeri del CNEL non lasciano spazio a giustificazioni: essere l’ultima provincia della Puglia, con quasi 19 punti percentuali di distacco dalla BAT e oltre 16 da Bari, fotografa il perdurante fallimento delle attuali politiche ambientali e di gestione del servizio a livello locale”, dichiara Cataneo. “Mentre nel resto d’Italia ben 73 province superano agevolmente il target del 65%, nella nostra provincia non si riesce nemmeno a differenziare la metà dei rifiuti prodotti. Questo ritardo grava direttamente sulle tasche dei cittadini, sul decoro urbano e sulla qualità della vita a Foggia e nell’intera Capitanata”. Cataneo focalizza l’attenzione sulle risposte operative che l’amministrazione comunale deve mettere in campo per invertire la tendenza: “La raccolta differenziata non è solo un obbligo di legge, ma un indicatore fondamentale della qualità dei servizi pubblici e della civiltà di una comunità. Non possiamo più permetterci di far procedere a rilento il capoluogo come ho segnalato più volte in aula. Chiedo che il tema venga portato immediatamente al centro delle azioni della Giunta e del CdA di AMIU Puglia. È necessario ottimizzare i sistemi di raccolta, potenziare i controlli sul territorio e avviare una massiccia campagna di sensibilizzazione per i cittadini per differenziare di più e meglio. Serve un piano d’azione straordinario e trasparente: Foggia ha tutte le capacità per risalire la china, ma occorrono programmazione, efficienza, economicità e una guida politica determinata e visti i risultati, diversa. Ne beneficerà Foggia ma anche l’intera provincia.”


Pubblicato il 21 Ottobre 2026

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