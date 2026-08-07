Raccolta differenziata a Foggia, oltre il 50% nelle aree con i cassonetti intelligenti

Nel periodo compreso tra il 22 luglio e il 5 agosto, nelle aree di Foggia dove sono già entrati in funzione i cassonetti intelligenti, la raccolta differenziata supera il 50%. Il monitoraggio di Amiu Puglia registra infatti una percentuale del 52,37% nella zona Centro, che comprende il centro storico, e del 59,96% nella zona Sud, tra corso del Mezzogiorno e Macchia Gialla, confermando un andamento positivo nelle prime aree interessate dal nuovo sistema di conferimento.

I benefici si riflettono anche sul dato complessivo cittadino. Tra maggio e luglio, infatti, la raccolta differenziata è passata dal 28 al 34%, con un incremento di sei punti percentuali attribuito all’introduzione dei cassonetti intelligenti, che hanno coinvolto circa 45mila residenti. Un risultato che evidenzia come il nuovo modello di conferimento stia producendo effetti positivi anche oltre le zone in cui è stato attivato.

Tra le diverse frazioni, il risultato più significativo riguarda l’organico, che registra una crescita particolarmente marcata passando da circa 45 tonnellate raccolte ad aprile a quasi 200 nel mese di luglio. Nelle aree servite dai cassonetti intelligenti, la presenza di contenitori dedicati esclusivamente a questa frazione sembra aver favorito un conferimento più corretto da parte dei cittadini.

Lo stesso andamento si registra anche per le altre tipologie di rifiuti, dalla plastica e lattine alla carta e al vetro, mentre continua a diminuire la quantità di rifiuto indifferenziato, scesa dalle 4.293 tonnellate di aprile alle 3.585 di luglio. “I dati diffusi da AMIU Puglia certificano un segnale di inversione di tendenza per una città che sta investendo in un salto di qualità nella gestione dei rifiuti – dichiara la sindaca Maria Aida Episcopo -. Non è solo un dato tecnico, ma la dimostrazione che quando l’Amministrazione investe su un cambiamento radicale e i cittadini, seppur con le criticità dovute al momento transitorio, rispondono con senso civico dimostrando che Foggia può davvero cambiare passo. Continueremo su questa strada perché la transizione ecologica e il decoro urbano restano tra le priorità del nostro mandato”.

“Il monitoraggio conferma l’efficacia del modello di conferimento nelle zone in cui è già attivo, con una ricaduta positiva misurabile anche sulla media cittadina complessiva – afferma l’assessora all’Ambiente del comune di Foggia Lucia Aprile -. Il dato più rilevante dal punto di vista tecnico riguarda l’organico, la frazione che ha mostrato la crescita più marcata, a conferma di come cassonetti dedicati e riconoscibili incentivino un conferimento corretto da parte dei cittadini; un effetto analogo, seppure più contenuto, si registra anche sulle altre frazioni, con un parallelo calo dell’indifferenziato. Restano da affrontare alcune criticità operative e su questi fronti concentreremo le prossime azioni”

“AMIU Puglia è soddisfatta dei risultati ottenuti in questa prima fase – afferma la presidente di Amiu Puglia, Antonella Lomoro -, pur essendo pienamente conscia del fatto che ci siano ancora criticità da risolvere, relative a cattivi conferimenti e rifiuti abbandonati fuori dai cassonetti e qualità della differenziata che certamente deve migliorare. Siamo assolutamente consapevoli che ci sia tanto da fare ancora ma, al tempo stesso, ringraziamo i cittadini foggiani che stanno collaborando attivamente in questa fase delicata e propedeutica, che ci sta portando verso un cambiamento strutturale della raccolta in città e che, nel lungo periodo, darà sicuramente i frutti auspicati



Pubblicato il 7 Agosto 2026