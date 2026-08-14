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Quinto colpo di mercato per la Juventus, è fatta per Lucumì dal Bologna

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Quinto colpo di mercato in entrata per la Juventus, dopo Jeff Ekhator, Zeki Celik, Kolo Muano e Kerim Alajbegovic, i bianconeri sono ad un passo dal prendere dal Bologna il difensore centrale Jhon Lucumí. Tra due giorni il 28enne colombiano, secondo quanto riporta Sky Sport, sosterrà le visite mediche a Torino. Nelle casse del club felsineo finiranno 20 milioni di euro più bonus. Lucumí saluterà quindi il Bologna dopo tre stagioni e mezzo e 152 presenze, impreziosite dalla vittoria della Coppa Italia. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 14 Agosto 2026

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