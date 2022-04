Romanticismo, tradizione classica e passione poetica nella proposta del quinto appuntamento del cartellone 2022 di Musica Felix. Sarà dedicato a Johannes Brahms il concerto che i due celebri pianisti Pierluigi Camicia e Vincenzo Rana terranno all’Auditorium Santa Chiara di Foggia il prossimo venerdì 22 aprile.Il concerto spazierà dalle sonate alle variazioni alle danze, attingendo al vastissimo repertorio del compositore di Amburgo, la cui opera, nella Germania della seconda metà dell’Ottocento, fu spesso idealmente contrapposta a quella avveniristica di Richard Wagner. In realtà Brahms, pur difendendo la tradizione classica ed essendo pienamente iscritto nel Romanticismo musicale, fu un autore profondamente innovativo e valorizzò come pochi altri la musica popolare mitteleuropea, in particolare austriaca e ungherese.Le sue melodie trascinanti e l’empito romantico delle sue composizioni dettarono probabilmente a Françoise Sagan, nel 1959, il titolo di uno dei suoi più celebri romanzi, «Le piace Brahms?», tormentata storia d’amore a tre da cui fu tratto un celebre film con Ingrid Bergman, Yves Montand e Anthony Perkins.Il talento virtuosistico, il rigore e l’esperienza dei pianisti Pierluigi Camicia e Vincenzo Rana garantiscono un’esecuzione raffinata e di altissimo livello, per una serata di musica classica densa di emozioni in cui si fondono perfettamente tutti gli elementi della scrittura brahmsiana.La rassegna Musica felix, organizzata dalla Fondazione Apulia felix Onlus in collaborazione con l’Associazione Musica Civica, gode del supporto della Regione Puglia e del Comune di Foggia.Ingresso con abbonamento o con biglietto in vendita, secondo le disponibilità di posti, all’Auditorium Santa Chiara (Piazza Santa Chiara, 1 – Foggia) dalle ore 19.00 di venerdì 22 aprile al costo di 12 euro (pagamento esclusivamente in contanti).Ingresso ore 19.30, inizio spettacolo ore 20.00.L’ingresso agli spettacoli è regolato dalle normative anti Covid vigenti.

