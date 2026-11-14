Attualità

Quintavalle (Fiaso): “”6 oncologici su 10 riferiscono burnout, serve intervenire””

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

“Il disagio degli oncologi va monitorato con attenzione dalle direzioni aziendali. Dobbiamo individuare le cause dello stress, intervenire e distinguere il burnout da forme temporanee di malessere”. Lo ha detto Giuseppe Quintavalle, presidente di Fiaso (Federazione italiana delle aziende sanitarie e ospedaliere) commentando i risultati della survey realizzata con Aiom sul le condizioni di lavoro degli oncologi italiani. La survey è stata presentata al XXVIII Congresso nazionale dell’Associazione italiana oncologia medica a Roma .


Pubblicato il 14 Novembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Tony Effe, bagno di folla a Milano e lui corre con i fan

27 minuti fa

Scontro in galleria sulla statale 107 nel Cosentino, quattro morti e un ferito grave

29 minuti fa

Avril Lavigne diventa madre: “La nostra principessa è arrivata”

44 minuti fa

Burnout tra gli oncologi, Di Maio (Aiom): “Il problema peggiora, serve tutelare i medici”

53 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio