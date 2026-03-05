Quindicimila soci e quasi ventimila donazioni

La rete della donazione in Capitanata continua a mostrare una forte partecipazione, anche se resta margine per crescere. È quanto emerge dal bilancio 2025 dell’Avis provinciale di Foggia, che fotografa una realtà radicata nel territorio e sostenuta dalla collaborazione con i centri trasfusionali.Entrando nel dettaglio dei numeri, gli iscritti Avis in provincia di Foggia sono 14.952, di cui 14.720 donatori attivi e 232 non donatori, ossia soci che hanno raggiunto i limiti di età previsti o che non possono più donare per motivi di salute.

I bacini più consistenti si registrano nei centri più popolosi: Foggia conta 4.175 donatori, Manfredonia 1.607, San Severo 1.200, Cerignola 1.116 e Lucera 618. Se si guarda invece al rapporto tra abitanti e donatori, alcuni comuni evidenziano dati incoraggianti, con cifre in crescita a Orta Nova, San Giovanni Rotondo, San Nicandro e Torremaggiore, mentre negli altri territori i numeri restano sostanzialmente in linea con quelli del 2024.

Segnali particolarmente positivi arrivano da tre realtà della provincia: ad Accadia le donazioni sono cresciute del 36,2%, a Monte Sant’Angelo del 27,6% e a Volturino del 26%, risultati che confermano l’impegno delle sedi locali e dei volontari.

Nel complesso, nel 2025 sono state registrate 19.339 donazioni tra sangue, plasma e altre tipologie: 18.147 di sangue intero, 963 plasmaferesi e 229 altre donazioni. Il dato segna però una flessione del 3,6% rispetto al 2024, pari a 727 donazioni in meno. Il rapporto tra donatori e donazioni si attesta sull’1,3: significa che ogni donatore effettua mediamente poco più di una donazione l’anno, un margine di crescita significativo se si considera che gli uomini possono donare fino a quattro volte l’anno e le donne due volte in dodici mesi.

“Non posso dire di non essere soddisfatto dei numeri registrati – commenta Alessandro Giallella, presidente dell’Avis provinciale di Foggia – ma bisogna guardare soprattutto alle cifre con il segno negativo per migliorare. Le donazioni potrebbero e dovrebbero aumentare. È necessario continuare le campagne informative nelle scuole e negli enti pubblici, perché finora hanno dato risultati importanti”.

Il presidente ricorda come la donazione sia fondamentale non solo nelle situazioni di emergenza. «Bisogna acquisire la consapevolezza che il sangue non serve solo durante tragedie o catastrofi, ma ogni giorno, in ogni sala operatoria e in ogni reparto degli ospedali”.

Giallella sottolinea infine l’importanza della collaborazione con il sistema sanitario. “Sono contento del grande apporto dei centri trasfusionali della provincia, ma auspico un dialogo migliore e soprattutto in tempo reale con l’Asl di Foggia, perché la collaborazione con l’azienda sanitaria è fondamentale. Da parte nostra saremo sempre pronti a fornire il nostro contributo morale e materiale, consapevoli del valore di ogni singola donazione”.



