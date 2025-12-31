Attualità

Quindicenne scomparsa da Ostia, ricerche in corso per Melissa Manfredi

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Da giorni non si hanno più notizie di una giovane di 15 anni, residente ad Ostia. Lei, Melissa Manfredi, si è allontanata da casa intorno alle 13,30 del 27 dicembre senza farvi più ritorno. Sarebbe scomparsa insieme al presunto fidanzato, un ventenne di origine tunisina. L'ultimo contatto con la famiglia è avvenuto alle 16 di sabato, quando più o meno a quell'ora è stata vista nei pressi della stazione metro Colosseo. Poi di colpo più niente: il telefono di lei e del ventenne muti. L'ultimo segnale del cellulare di Melissa sarebbe stato rilevato a Genova. Sono ore di apprensione per i genitori della quindicenne che hanno sporto denuncia in polizia dopo l'assenza prolungata della figlia e l'assenza di comunicazioni. Sono costantemente in contatto con l'Associazione Penelope che sui propri account social ha lanciato l'identikit della ragazza: alta 1 metro e 65, pesa intorno ai 65 chili, ha capelli neri lisci con frangia, occhi verdi e ha un piercing al naso. Al momento della scomparsa indossava un giaccone nero bomber con cappuccio, jeans chiari e scarpe da ginnastica bianche. Non ha con sé documenti di identità. Sulle tracce della quindicenne i poliziotti del X Distretto Lido di Roma che indagano a 360 gradi. Il timore è che la minorenne possa imbarcarsi e recarsi all'estero.  "L'attività di polizia si sta concentrando sulla localizzazione dei cellulari di Melissa e del ventenne. L'ultima riattivazione è avvenuta nella zona di Genova. I familiari sono molto preoccupati. I poliziotti del Commissariato di Ostia hanno allertato i colleghi di Torino e Genova dove ci sono state le ultime segnalazioni", sottolinea un volontario dell'associazione Penelope all'Adnkronos lanciando poi un appello: "Chiunque abbia qualche notizia può segnalarla al numero 339 6514799".   
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 31 Dicembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Gli auguri-lampo di Putin per Capodanno: “Russia crede in vittoria”

20 minuti fa

Venezia, cadavere in un campo con colpo d’arma da fuoco alla testa

23 minuti fa

“Russia invincibile, Zelensky idiota”, New York Times svela il ‘vero Trump’ sulla guerra

26 minuti fa

Mel Gisbon e Rosalind Ross si separano: “Continueremo a essere i migliori genitori per Lars”

30 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio