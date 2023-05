Qui da sempre, storie queer prima dei nostri tempi

Mercoledì 17 maggio, in occasione della giornata mondiale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia lo spazio culturale CREO arte, ricerca e sperimentazione con ArciGay Foggia Le Bigotte presentano la mostra personale “Qui da sempre” di Lorenzo Tomacelli, a cura di Angelo Pantaleo e Gaetano Paoletti presso lo spazio CREO Gallery in Via Lustro, 3 – Foggia. La mostra è inserita all’interno degli eventi preparativi e di autofinanziamento al Pugliapride2023 che si terrà il 10 giugno a Foggia.

Lorenzo Tomacelli è nato e cresciuto in Puglia. Si laurea in Storia dell’arte presso l’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”, attualmente insegna storia dell’arte nelle scuole superiori. I suoi disegni sono stati utilizzati per la promozione di prodotti legati all’enogastronomia, dal 2015 collabora con “Birra del Gargano” e “Agricole Pietraventosa” mentre dal 2019 con “Cantine Merinum”. ha collaborato con festival come “Chiu fa nott e chiu fa fort” , la “Fiera del Libro di Cerignola” e il “Cheap Festival” di Bologna. Ha disegnato copertine e illustrato libri per l’infanzia come “1,2, 3… arriva l’Alfabetò” di Manuela Mennitti (Homeless book, 2022). Ha curato sia mostre personali che collettive. La sua tecnica unisce i pastelli alle nuove tecnologie digitali.

L’artista indaga nel grande quaderno della storia, con ricercata eleganza stilistica, la naturale e profonda rivendicazione dell’essere.

Tomacelli vuole con questa mostra focalizzare l’attenzione su alcune storie che lo hanno colpito particolarmente e che spesso sono sconosciute ad un pubblico più ampio. Nell’immagine del manifesto racconta la prigionia di uomini accusati di pederastia e confinati nell’arcipelago delle Isole Tremiti durante il regime fascista, dove in barba alle leggi vigenti, si creò la prima comunità LGBTQ in Italia.



