“Questi comitati di esperti sono formati da incompetenti. Evidentemente i ristoratori sono untori e diffusori del contagio, i soli”: lo sfogo è di Rosario Di Donna titolare del prestigioso U’ Vulesce di Cerignola. ” Dall’ inizio della pandemia ci bastonano e siamo stufi. Per fortuna ho la salumeria e vado avanti con quella, ma non è pensabile o praticabile proseguire in questo modo. Pare che il Covid lo hanno creato o diffuso i titolari di ristorante. Noi abbiamo messo in regola i locali, ci siamo attenuti alle regole e non abbiamo visto soldi veri dal governo. Aggiungo che queste presunte misure di ristoro sono a dir poco ridicole nella loro formulazione, premiano chi ha lavorato male e non il merito. Le dico che ho deciso di non pagare le tasse sin quando non avrò motivazioni realmente valide”. Massimo Lannini, titolare a Bari del noto Il canto dei Bischeri, via Putignani: “Qui non si capisce nulla, ogni giorno ne fanno una ed è una Babele. La situazione è drammatica di suo, il Governo accentua il caos. Incertezza? E’ dire poco, non sappiamo se riapriamo e come riapriamo. Io ho tre locali, mi dice lei che faccio? Per il momento ho ricevuto solo 2.000 euro dall’ Agenzia delle Entrate e 15.00 dal Comune, roba irrisoria. Nel frattempo le utenze e gli affitti corrono “. Peppe Zullo, chef stellato di Orsara: “Non ci resta che ridere o pregare, meglio prenderla così. Io ho chiuso da una settimana, le misure precedenti mi hanno sconsigliato di andare avanti. Non c’erano le condizioni imprenditoriali . Non so che cosa hanno fatto di male i ristoratori, non siamo il luogo del contagio e lo Stato non si rende conto di bastonare un settore vanto del Paese e fonte di ricchezza. Le confesso che sono stanco, ha senso proseguire? “.

Bruno Volpe

