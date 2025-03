Questa settimana torna l’ora legale, quando e come spostare le lancette

(Adnkronos) – Ultimi giorni di ora solare. Questo fine settimana in Italia torneremo a utilizzare l'ora legale e, reimpostando tutti gli orologi, ci godremo giornate più lunghe in vista della bella stagione. L'orario dovrà essere reimpostato nella notte tra sabato 29 marzo e domenica 30 marzo 2025, intorno alle 2 di notte. Bisognerà portare avanti di 60 minuti le lancette degli orologi analogici e digitali non smart, mentre la maggior parte dei dispositivi elettronici si aggiorneranno automaticamente. Dagli smartphone ai computer, è sempre buona abitudine però controllare che effettivamente l'orario impostato sia quello corretto. Il passaggio dall'ora solare a quella legale ci farà dormire un'ora in meno nella notte tra sabato e domenica. Le giornate però ci sembreranno più lunghe dal momento che avremo un’ora in più di luce tra pomeriggio e sera. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 25 Marzo 2025