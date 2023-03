Esce in libreria e negli store digitali Quelli di Orsara Jazz una storia pugliese, Pietre Vive Editore scritto da Michele Ferrara e Sergio Pasquandrea, il libro sulla storia del festival che dal 1990 ha portato nel borgo dell’appenino Dauno i protagonisti del jazz mondiale. Un libro intenso che racconta un’esperienza collettiva attraverso tante storie. La storia di un gruppo di ragazzi di provincia innamorati della musica che decidono di assecondare il loro sogno. La storia di un festival che partendo da Orsara, piccolo paese del foggiano, diventa una delle più qualificate manifestazioni del settore in grado di richiamare i più importanti talenti del panorama jazzistico mondiale – che ad Orsara presentano progetti originali, spesso commissionati dal festival – per celebrare l’incontro tra la musica del mondo e un seminale progetto di valorizzazione territoriale. Si tratta di fatto di uno dei primi esempi di quel fenomeno oggi chiamato “Brand Puglia”. È infine è un racconto corale, pieno di calore umano, in cui le varie testimonianze di chi vi ha partecipato – attraverso numerose interviste e un vastissimo corredo fotografico – disegnano una mappa ed un percorso di vita durato oltre trent’anni. Il libro sarà presentato in un tour promozionale in programma il 30 marzo al Conservatorio S. Pietro a Majella di Napoli, il 13 aprile alla Cantina Bentivoglio di Bologna abbinata al concerto della band “Orsara Jazz on the road” guidata dal chitarrista Lucio Ferrara, un happening con musicisti ospiti legati all’esperienza del festival, il 14 aprile alla Libreria Birdland di Milano, nel mese di maggio a Bari e a giugno a Jazz & Image a Roma – all’interno della programmazione dell’Estate Romana curata da Alexanderplatz jazz club – anche qui con il concerto della band “Orsara Jazz on the road”.

“Un libro che racconta molte storie. Quella che unisce la prima cattedra di jazz al Conservatorio di Napoli e le lettere degli immigrati orsaresi del ‘900, o quella di un nobile tedesco che scrive il Don Chisciotte in musica, o l’incontro tra i musicisti dei complessi bandistici dauni e gli improvvisatori del jazz internazionale – il commento di Michele Ferrara, socio fondatore associazione Orsara Musica e autore del libro – E ancora dell’atmosfera della mensa in cui tanti allievi e volontari dei seminari internazionali condividevano il pasto con maestri del jazz… Tutte queste storie hanno una cosa in comune: il gruppo di persone, quelli di Orsara Jazz, che in un paese interno del Sud ha generato un’esperienza culturale trentennale diramatasi in tante città italiane, europee, americane”.

Orsara Jazz è uno dei più̀ longevi festival italiani: dal 1990 al 2022 ha portato in un piccolo borgo montano dell’Appennino Dauno in Puglia tanti protagonisti del jazz italiano, europeo e mondiale. Nato dalla passione di un gruppo di amici, si è trasformato negli anni in un efficace volano di sviluppo per un territorio difficile, isolato, lontano dai grandi flussi turistici. Una vera e propria scuola di crescita economica e civile, che a partire dal 2004 ha anche dato vita a seminari musicali di alta formazione (Orsara Jazz Summer Camp) organizzati in collaborazione con prestigiose istituzioni musicali europee ed americane. Il festival ha inoltre prodotto dischi, concerti, mostre, pubblicazioni di libri, in un’ottica culturale apert



Pubblicato il 22 Marzo 2023