Quattro nuovi mammografi di ultima generazione nel Foggiano

Implementazione del servizio di senologia aziendale; liquidazione del contributo straordinario Covid in favore di pazienti non autosufficienti gravissimi; App IO per il pagamento delle prestazioni. Sono le novità comunicate dalla ASL Foggia alle associazioni iscritte al Comitato Consultivo Misto nel corso della seconda giornata della Conferenza dei Servizi, dedicata proprio all’Associazionismo e al Welfare. All’incontro hanno partecipato l’assessora regionale al Welfare Rosa Barone, il direttore generale Vito Piazzolla, il direttore sanitario Antonio Nigri, la responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, Rachele Cristino, e alcune associazioni del Comitato Consultivo Misto, coordinate dal presidente Giovanni Totta.

Implementazione del Servizio di Senologia e Screening

La direzione ha appena acquistato quattro nuovi mammografi tridimensionali di ultimissima generazione, dotati di tecnologia in Tomosintesi. I mammografi, con relativa stazione di refertazione, saranno installati presso i servizi di Radiologia di Vieste, Rodi Garganico, Vico del Gargano e San Nicandro Garganico. L’acquisto, per un valore di 360.000 euro, è finanziato con fondi FESR. I quattro centri partecipano al programma di screening del tumore della mammella previsto dal Ministero della Salute nell’ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.), insieme ai servizi di San Severo, Cerignola, Foggia, Manfredonia e San Marco in Lamis. La mammografia con tomosintesi 3D è uno strumento diagnostico che consente lo studio della mammella ‘a strati’. Grazie ad immagini molto più accurate, complete e dettagliate rispetto alla mammografia tradizionale, permette di individuare lesioni tumorali al seno, anche di piccole dimensioni riducendo i falsi positivi. I servizi di Senologia dei Presidi Ospedalieri di Cerignola, San Severo e Manfredonia saranno dotati anche di Kit per l’effettuazione di biopsie guidate, appena acquistati. Si tratta di piattaforme per l’esecuzione di biopsie che consentono di prelevare campioni di tessuto della lesione della mammella per poterne definire le caratteristiche istologiche. I kit integreranno l’insieme delle apparecchiature già presenti in modo tale da assicurare l’intero percorso di diagnosi nell’ambito della senologia e dello screening. Rafforzato anche l’organico: con l’assunzione di una nuova senologa, sono operative in ogni Presidio Ospedaliero (di San Severo, Cerignola, Manfredonia) e nel Poliambulatorio di terzo livello di Foggia due senologhe che si dedicano sia alle attività di screening che alla senologia clinica.

Contributo straordinario Covid in favore di pazienti non autosufficienti gravissimi

Con determina n. 14181 del 17 dicembre scorso la ASL Foggia ha liquidato il contributo stanziato dalla Regione Puglia in favore di 1.163 pazienti non autosufficienti gravissimi per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021. Con questa tranche di 1.138.575 euro, salgono a 22 milioni di euro le somme erogate complessivamente per il contributo dalla ASL Foggia, da gennaio 2020 ad oggi.

App Io per il pagamento delle prestazioni

Un nuovo tassello è stato aggiunto al percorso intrapreso dall’Asl Foggia, da sempre impegnata nel promuovere attività e iniziative finalizzate a semplificare la fruizione dei servizi al cittadino. La nuova frontiera vede l’interazione con App IO, lo strumento pensato per abilitare concretamente la Cittadinanza Digitale, e il servizio PagoPA ad essa collegato. cittadine e cittadini, attraverso lo smartphone, possono utilizzare la App Io per avere un collegamento diretto con i servizi e le comunicazioni della ASL Foggia e, attraverso PagoPA, la piattaforma di pagamenti della App IO, possono effettuare i pagamenti. A fronte di una prenotazione sanitaria, la persona che accede tramite SpiD su App Io, riceve una notifica del promemoria di prenotazione, con la possibilità di effettuare il pagamento tramite l’app, comodamente da casa. Il sistema invia la notifica di avvenuto pagamento. La App IO, inoltre, invia anche una notifica in caso di disdetta della prenotazione.

