Quattro nuovi bus elettrici per potenziare il trasporto urbano sostenibile

4 nuovi autobus elettrici a zero emissioni e 4 infrastrutture di ricarica per un investimento complessivo di € 3.007.129,84, completamente a carico della Regione Puglia, sono in arrivo a Foggia. Il progetto (candidato nell’ambito all’Avviso Programma Regionale Puglia FESR-FSE+ 2021- 2027. Obiettivo specifico RSO2.8 Asse Prioritario III “Mobilità urbana sostenibile”. Azione 3.1) punta a favorire la transizione verso una mobilità urbana attrattiva, inclusiva e sostenibile volta all’efficientamento e alla riqualificazione del sistema trasportistico urbano.I nuovissimi autobus elettrici saranno operativi su due linee: la AIRBUS, linea dedicata al collegamento Nodo Intermodale e il riattivato aeroporto G. Lisa, tagliando il centro cittadino e percorrendo la direttrice di corso Roma, viale Ofanto per poi collegarsi a viale degli Aviatori con destinazione l’aeroporto; la nuovissima LSU (Linea Speciale Universitaria) sviluppantesi dal nodo intermodale, e che tagliando il centro cittadino, collegherà, in ordine, l’Accademia delle belle Arti (e quindi la Facoltà di Lettere, sita nel centro storico, distante 5 minuti a piedi), la Facoltà di Agraria, il Policlinico Riuniti (sede universitaria di medicina), la Città del Cinema, sede da ormai un anno, di diverse lezioni della facoltà di medicina, la sede centrale dell’Università, la Casa dello Studente, la Biblioteca Provinciale, le facoltà di Economia e Commercia e Giurisprudenza, per poi tornare nuovamente al Terminal Bus.

Con queste tratte l’Amministrazione, che ha fatto del potenziamento e della sostenibilità ambientale del trasporto locale un tratto distintivo delle sue linee di mandato, punta ad incentivare e stimolare l’interazione tra il trasporto pubblico urbano e la mobilità dolce. I nuovi mezzi, infatti, tutti dotati di strutture portabiciclette, rappresentano anche un deciso potenziamento del servizio per i cittadini foggiani e per l’utenza del trasporto locale urbano più in generale.

Per la Sindaca Episcopo: “Con questo progetto, grazie anche alla positiva e costante interlocuzione con la Regione Puglia, potenziamo il servizio di trasporto locale e rendiamo concreto l’impegno a rendere la nostra città più vivibile e sostenibile dal punto di vista ambientale. Perseguendo fattivamente al contempo quella idea di Foggia città universitaria che è un obiettivo dichiarato della nostra azione di governo”.

Per l’assessore alle Partecipate, Davide Emanuele: “Con questa progettualità consolidiamo e diamo forza ad una strategia di intermodalità nel trasporto urbano, proseguendo l’impegno con la Regione ad aggiornare e svecchiare il parco mezzi a disposizione dei foggiani. Un lavoro che, d’intesa con i nuovi vertici di Ataf, vogliamo rendere efficiente e capillare sotto tutti gli aspetti, dall’ampliamento delle linee all’ottimizzazione degli orari, per soddisfare al meglio le esigenze di mobilità dei cittadini.



Pubblicato il 13 Febbraio 2025