Quattro giorni che trasformeranno Foggia in un laboratorio diffuso di cinema

Dal 28 al 31 maggio Foggia ospiterà la nona edizione di Mònde – Festa del Cinema sui Cammini, quattro giornate tra cinema, incontri, percorsi urbani e riflessioni dedicate al tema del viaggio lento che quest’anno avrà come filo conduttore “l’imprevisto”, tema scelto per l’edizione 2026 di una manifestazione che trasformerà la città in un laboratorio diffuso di cinema, cultura e formazione all’aperto attraverso un programma articolato che intreccia proiezioni, natura, cammino, musica, spettacoli e incontri con autori italiani e internazionali.

Diretto da Luciano Toriello, Mònde si conferma luogo di partenza e approdo di un viaggio inteso sia come attraversamento reale dei territori sia come esperienza simbolica e culturale, in un dialogo continuo tra arte, paesaggio e memoria. Le sezioni e i premi ufficiali del festival continueranno a valorizzare i temi del viaggio, dell’archeologia e della memoria collettiva, mentre non mancheranno appuntamenti dedicati ai più piccoli attraverso la sezione Mònde Kids. Il festival rafforza così la propria identità di spazio in cui il cinema non viene soltanto proiettato ma anche raccontato, discusso e condiviso attraverso una programmazione distribuita in quattro giorni con oltre sessanta eventi tra proiezioni, incontri, masterclass, concerti, talk e attività formative ospitate in diversi luoghi della città. Da quest’anno la manifestazione si arricchirà inoltre di una nuova sezione internazionale curata con la consulenza della giornalista Silvia Bizio. Tra gli ospiti annunciati Kevin Spacey, Terry Gilliam e Matthew Modine.

“Abbiamo più di sessanta eventi e tanti ospiti anche internazionali – dichiara Luciano Toriello, direttore artistico di Mònde – ma anche numerosi registi indipendenti provenienti da diverse parti del mondo. Mònde continua a crescere senza perdere il legame con la propria identità, che resta quella del viaggio, dei cammini e del turismo lento e sostenibile”. L’attore Kevin Spacey, due volte premio Oscar, sarà ospite del festival venerdì 29 maggio nell’Arena Mònde allestita nella Villa Comunale di Foggia, dove prenderà parte a un incontro pubblico condotto da Silvia Bizio all’interno dei “Dialoghi di Cinema”, uno dei momenti centrali della manifestazione dedicati al confronto diretto tra protagonisti del cinema internazionale e pubblico. Nel corso della serata sarà inoltre assegnato a Spacey l’Honorary Mònde Award 2026. A seguire verrà proiettato “The Usual Suspects – I soliti sospetti”, il film diretto da Bryan Singer che consacrò definitivamente l’attore nell’immaginario cinematografico mondiale grazie al personaggio di Verbal Kint.

” Il conferimento dell’Honorary Mònde Award 2026 a Kevin Spacey – spiega ancora Toriello – vuole rappresentare un riconoscimento a un percorso artistico che ha dato vita a personaggi complessi e memorabili, contribuendo a opere capaci di segnare profondamente l’immaginario contemporaneo. Un cammino attraversato con libertà espressiva, continua trasformazione e forte tensione creativa, elementi che sentiamo vicini all’identità del nostro festival». «La presenza di Kevin Spacey – aggiunge il direttore artistico – si inserisce inoltre in un’edizione che probabilmente, come mai prima d’ora, riesce a mettere insieme visioni, generazioni e geografie differenti del cinema mondiale. Terry Gilliam terrà una masterclass e accompagnerà una grande retrospettiva dedicata ai suoi film per tutta la durata della manifestazione. Sarà presente anche Matthew Modine, interprete simbolo di un cinema americano capace di attraversare cinema d’autore e cultura popolare. E questo limitandoci soltanto agli ospiti già annunciati”.

Toriello sottolinea inoltre come il programma del festival includa anche un evento speciale unico in Italia nel 2026: gli Asian Dub Foundation accompagneranno infatti dal vivo la proiezione de “L’odio” di Mathieu Kassovitz. “È il segno – conclude – di un festival che prova a tenere insieme cinema, musica, immaginario contemporaneo e riflessione civile, trasformando per alcuni giorni Foggia in uno spazio di connessione internazionale tra arti, sguardi ed esperienze”.



Pubblicato il 21 Maggio 2026