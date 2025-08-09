Quattro acquisti più altri due in prova per mister Rossi

Poker di calciatore in arrivo al Foggia di mister Delio Rossi, più altri due in prova, ed altre operazioni che verranno messe a segno nel weekend dal ds Musa. Dunque, dopo una lunga fase di stallo del mercato il Foggia inizia a prendere forma. In porta che dovrebbe essere il titolare è stato preso Ludovico Gelmi, strutturato e dotato di ottimi riflessi. In difesa il ballottaggio tra i terzini mancini, accostati l’ha vinto Ciro Panico lo scorso anno al Sorrento e poi come era stato paventato arriva il moldavo Cornelius Staver, 22enne del Pescara. Staver lo scorso anno in forza al Martina è pronto a firmare. Si stanno allenando allenano già col gruppo invece l’attaccante di proprietà dell’Empoli, Manuel Cesari e Marco Bevilacqua, entrambi ventenni, quest’ultimo ex promessa dell’Atalanta. Sia Cesari che Bevilacqua saranno valutati da Rossi prima dell’eventuale tesseramento. Per la mediana il Foggia ha messo nel mirino il play Marco Toscano, rientrato all’Avellino dopo il prestito al Trapani. Il giocatore però avrebbe preso tempo prima di dare una risposta al club rossonero. Tra i pochissimi reduci della passata stagione, con la valigia pronta Tascone, De Lucia e Felicioli. Il ritiro di Trinitapoli, invece, sembra aver aumentato le chance di riconferma per Orlando, che potrebbe rimanere alla corte di Delio Rossi. Il primo impegno ufficiale resta con il Siracusa sabato 16 agosto e poi ci sarà il campionato domenica sera contro il Catania in trasferta prima di debuttare in casa allo “Zaccheria” contro il Sorrento domenica 31 agosto. (Ph. Calcio Potenza).



Pubblicato il 9 Agosto 2025