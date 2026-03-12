Quasi tre milioni per il Teatro Comunale Giuseppe Verdi

Il Teatro Comunale “Giuseppe Verdi” di San Severo ottiene un importante finanziamento regionale destinato alla valorizzazione e all’innovazione della struttura culturale. Con Determinazione n. 65 del 10 marzo 2026 del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni Culturali – il teatro cittadino è stato ammesso a un contributo di 2 milioni e 774 mila euro. L’intervento rientra nel piano regionale finalizzato alla valorizzazione del patrimonio culturale e al rinnovamento dei luoghi della cultura pubblici non statali, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo della cultura nei processi di inclusione e innovazione sociale. Il Teatro Comunale “Giuseppe Verdi”, inaugurato il 9 dicembre 1937, rappresenta uno dei più importanti edifici culturali della Capitanata ed è da sempre un punto di riferimento identitario per la comunità sanseverese.

Il progetto prevede interventi mirati al superamento delle barriere architettoniche e al miglioramento dell’accessibilità fisica e culturale, con l’obiettivo di favorire una fruizione più ampia degli spazi da parte di tutti i cittadini. Sono inoltre previste soluzioni tecnologiche innovative pensate per contrastare la povertà educativa, promuovere l’inclusione sociale e rafforzare l’offerta culturale della città.

Particolare attenzione sarà dedicata anche alla sostenibilità ambientale e all’efficienza energetica. Il progetto contempla infatti l’utilizzo di materiali di qualità, pavimentazioni fonoassorbenti, illuminazione a LED e impianti ad alta efficienza, oltre all’introduzione di sistemi di domotica per semplificare la gestione degli spazi e ridurre i consumi energetici. L’intervento è inoltre coerente con i principi DNSH e con gli obiettivi della transizione ecologica. Secondo quanto previsto dal progetto, il finanziamento consentirà di generare importanti ricadute sociali ed economiche sul territorio: aumento del numero di utenti, con particolare attenzione a bambini, anziani e persone con disabilità; nuove opportunità lavorative nel settore culturale; ampliamento della stagione teatrale e delle attività collaterali; incremento del turismo di prossimità e maggiore partecipazione alla vita culturale cittadina.



Pubblicato il 12 Marzo 2026