Quartiere fieristico, ecco come si riparte dopo il lockdown

Un parcheggio sotterraneo da 700 posti auto, con i lavori che potrebbero cominciare già quest’estate. La Fiera di Foggia è pronta a dotarsi di un’infrastruttura di servizio che attende da almeno 8 anni, vale a dire da quando una lunga vicenda giudiziaria bloccò l’assegnazione dell’appalto relativo proprio alla realizzazione del parcheggio su Corso del Mezzogiorno. Ad annunciarlo, nel corso di una videoconferenza stampa, è stato Massimiliano Arena, Commissario Straordinario dell’Ente Fiera di Foggia. “Il Consiglio di Stato ha messo la parola fine all’annosa vicenda dei lavori su Corso del Mezzogiorno che andava avanti da otto anni”, ha spiegato Arena. L’ultima sentenza sulla questione, infatti, ha confermato la prima aggiudicazione della gara al Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato da Ctm Srl, Gabitat Immobiliare e Cosap-Consorzio Stabile Appalti Pubblici. Una volta completate le ultime procedure, entro l’estate potrebbero cominciare i lavori che dovranno terminare entro 12-15 mesi. Il progetto prevede la riapertura dell’ingresso monumentale del quartiere fieristico, la realizzazione di un parcheggio interrato su tre livelli, la rimodulazione e riorganizzazione degli spazi e dei servizi con nuovi uffici. “Non sarà la fiera del pesciolino rosso ma un evento per far crescere il valore della produzione agroalimentare locale”. E’ quanto ha annunciato Massimiliano Arena a proposito della prossima Fiera dell’Agricoltura. “Nella nuova calendarizzazione degli fieristici, l’appuntamento riservato al comparto primario e alla zootecnia dovrà tornare ad essere centrale per un vasto territorio che nell’agricoltura e nei settori ad essa connessi è capace di esprimere numeri, innovazione ed eccellenze di livello e valore internazionali”.

Condividi sui Social!