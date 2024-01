Quartiere Ferrovia: l’assessore Frattarolo annuncia una stretta nei controlli

L’assessore alle Attività produttive, Lorenzo Frattarolo, ha incontrato una delegazione del comitato ‘Amici del Viale, presenti anche l’assessora al Personale e Polizia Locale, Daniela Patano, e il vicecomandante della Polizia Municipale, Raffaele Iocola.

Sono state affrontate tutte le problematiche e criticità inerenti alle attività commerciali in un quartiere che da decenni ormai sta vivendo un progressivo degrado e che necessita di una drastica inversione di tendenza, attraverso azioni ed interventi sia nell’immediato che a lungo termine. L’assessore ha annunciato la volontà dell’amministrazione di attivare e richiedere una serie di controlli e verifiche dei requisiti richiesti per il mantenimento delle attività in essere e per il rispetto delle normative vigenti sul piano fiscale, sanitario e della sicurezza. Prioritaria anche la lotta all’abusivismo dilagante sia nella vendita di prodotti contraffatti -che alimenta ulteriori, deprecabili traffici illeciti- che nel crescente fenomeno dei taxi improvvisati, che tra l’altro limitano le possibilità di parcheggio ai residenti in possesso di regolare pass.

“E’ necessario ripartire dalla legalità, in un quartiere vetrina della nostra città dove purtroppo la legalità è spesso considerata un optional, e tutelare le attività commerciali che operano nel pieno rispetto delle regole. Non c’è nessuna volontà punitiva nei confronti di chicchessia e consideriamo l’integrazione un valore e un’opportunità complessiva di crescita, ma il Quartiere Ferrovia è precipitato in una situazione che abbiamo il dovere di affrontare, per rispetto dei cittadini che hanno visto crollare il valore dei loro immobili, e dei professionisti e degli operatori del commercio che si sentono abbandonati dalle istituzioni” le parole dell’ass. Frattarolo.



