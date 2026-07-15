“Quartiere dimenticato e scelte che penalizzano i residenti”

Il progetto del nuovo Centro comunale di raccolta torna ad alimentare le proteste dei residenti di via Annino Gentile. A raccogliere le loro richieste è stata una delegazione del coordinamento cittadino di Forza Italia, guidata dal segretario cittadino e consigliere comunale Pasquale Rignanese insieme al deputato Giorgio Lovecchio, che ha incontrato una rappresentanza degli abitanti della zona di via Lucera.

Al centro del confronto le criticità che, secondo i residenti, continuano a caratterizzare il quartiere: dalla carenza di parcheggi e aree verdi all’assenza di fermate degli autobus, di una scuola e di una chiesa, fino alla prospettiva di realizzare, a ridosso delle abitazioni, un nuovo Centro comunale di raccolta per i rifiuti ingombranti. Secondo gli esponenti azzurri, invece di colmare le carenze infrastrutturali e migliorare la qualità della vita, l’amministrazione comunale rischierebbe di compromettere ulteriormente lo sviluppo dell’area. Da qui la richiesta di fare chiarezza sullo stato del progetto e sulla validità del finanziamento destinato all’opera. “Abbiamo raccolto il malcontento dei residenti, che attendono ancora una risposta ufficiale dal Comune – affermano Lovecchio e Rignanese –. In un quartiere dove mancano servizi essenziali si continua a prospettare la realizzazione di un centro di raccolta, una scelta che preoccupa i cittadini anche per le possibili ripercussioni sul valore degli immobili”.

Forza Italia chiede quindi all’amministrazione di rendere noto l’iter del progetto, verificando se sia ancora realizzabile o se, invece, siano ormai scaduti i termini del finanziamento. “Sarebbe l’ennesima occasione persa e un ulteriore errore nella localizzazione di una struttura destinata ai rifiuti ingombranti. Chi governa la città non può ignorare le preoccupazioni dei residenti. Continueremo a sostenere le loro istanze e a contrastare ogni scelta che riteniamo dannosa per il quartiere”, concludono i due esponenti del partito.



Pubblicato il 15 Luglio 2026