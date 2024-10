Quartiere Cep, il palazzo della circoscrizione versa da anni in brutto stato

Il movimento politico “Cambia con Angiola” riaccende i riflettori sul palazzo del Cep in cui sorge la quarta circoscrizione comunale. “Intendiamo fare riferimento, in particolare, allo stato in cui versa l’edificio. Nonostante le promesse elettorali, non sono stati presi provvedimenti significativi per affrontare lo stato di abbandono in cui versa. Ormai è diventato il simbolo del degrado e dell’abbandono di un intero quartiere, un monumento al degrado urbano e alla bruttezza. Non ce lo meritiamo”. Lo dichiarano Nunzio Angiola, consigliere comunale ed Antonio Cicconetti, dirigente del movimento politico civico.

“L’edificio – continuano i due dirigenti politici – mostra segni visibili di deterioramento strutturale con calcinacci che rischiano di cadere sulle teste delle persone. Da quelle parti ne passano, essendoci una chiesa frequentatissima e un mercato rionale. Il ponteggio, installato anni fa, come misura di sicurezza temporanea, è diventato una protesi fissa sotto gli occhi dei foggiani che risiedono nel quartiere o che vi transitato per tanti motivi tutti i giorni. Certamente non sono garantite le condizioni di sicurezza per chi vi lavora o vi si reca per servizi”.

Aggiungono che, nonostante le pressioni e le richieste avanzate, “l’amministrazione non ha ancora intrapreso alcuna azione tangibile per migliorare le condizioni della circoscrizione”.

Chiedono un intervento urgente da parte dell’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Galasso “per evitare un ulteriore peggioramento della situazione e garantire la sicurezza dei cittadini”. (p.l.)



