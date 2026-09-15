Quarantadue nuovi agenti rafforzano la presenza della Polizia a Foggia

Il Questore di Foggia ha accolto 42 agenti di nuova assegnazione, destinati in prevalenza alle attività di controllo del territorio. Nel corso dell’incontro il Questore ha rivolto loro il benvenuto e l’augurio di buon lavoro, richiamando l’attenzione sulla necessità di rispondere con puntualità alle esigenze della collettività.

L’arrivo del nuovo personale rafforza gli organici della provincia e, secondo la Questura, conferma l’attenzione riservata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza al territorio foggiano.



Pubblicato il 15 Settembre 2026