Quanto impatterà il covid-19 sull’economia pugliese?

Quanto impattera’ il covid-19 sull’economia pugliese? Nei primi tre mesi del 2020, prima della pandemia del Covid-19, il numero di imprese e di addetti pugliesi e’ aumentato di 120 unita’ rispetto allo stesso periodo del 2019. In Puglia si contano infatti 379.610 aziende (erano 379.610) e danno da lavorare a 1.143.018 persone (variazione tendenziale, + 3.913). Il Sismografo di Unioncamere Puglia, dal 30 marzo al 22 aprile, diffondendo gli studi dettagliati sui settori Turismo, Food, Commercio, Meccatronica, Costruzioni, Legno-arredo e Moda ha voluto fotografare l’economia della regione ante Coronavirus, per poi nei mesi successivi fare i raffronti con la situazione nel post-Coronavirus. “Abbiamo fatto delle previsioni sul dopo, usando lo stesso metodo adottato nei nostri studi di settore” – dichiara Luigi Triggiani, segretario generale di Unioncamere Puglia. “All’avvento del terremoto Covid-19 – prosegue – la Puglia cresceva lentamente ma continuamente, mostrando segnali di ripresa praticamente in tutti i comparti produttivi dopo la crisi 2007-2013”. Non solo turismo e agroalimentare: anche comparti considerati maturi, come quelli del mobile imbottito, del tessile-calzaturiero e delle costruzioni, che avevano patito piu’ di altri l’influenza della globalizzazione, sembravano garantire occupazione e facevano intravedere la luce in fondo al tunnel. Questo terremoto e’ arrivato forse nel momento peggiore, in un ecosistema che comunque vede le Pmi storicamente sottocapitalizzate. In base al modello previsionale del Sismografo di Unioncamere Puglia a fine 2021 nella regione si registreranno 20 mila imprese in meno, con una perdita di 69 mila posti di lavoro (da questa previsione sono gia’ state decurtate le muove imprese registrate e i nuovi assunti); lo stock di imprese, considerando la natimortalita’ prevista, al 31 dicembre 2021 scendera’ a 359 mila, contro le 379 mila attuali; aumenteranno anche le procedure concorsuali (31mila) e le liquidazioni (71 mila), un dato che andra’ poi a rimpolpare l’andamento delle cancellazioni negli anni successivi al 2021;sull’asse temporale questi numeri si spalmeranno per un terzo nel 2020, per due terzi nel 2021; l’andamento negativo avra’ quindi un picco fra 2022 e prima meta’ del 2023; poi si assistera’ al miglioramento dei parametri, per tornare ai numeri attuali nel 2025; a livello di macro-attivita’ economica si registreranno differenze significative fra i settori: forti sofferenze per attivita’ edili, minerarie, commercio all’ingrosso e al dettaglio, turismo (servizi di alloggio e ristorazione, agenzie viaggi). All’interno del comparto manifatturiero, notevole l’influsso negativo su meccanica, mobili e moda. Le attivita’ che registreranno un minor impatto saranno probabilmente chimica, elettronica, farmaceutica e con qualche problema in piu’ agricoltura, pesca e servizi di informazione e comunicazione.

Condividi sui Social!